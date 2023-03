Sotto choc la farmacista rapinata 

Una comunità ripiombata nella paura: quella messa a segno in via Dante è la seconda rapina avvenuta in paese in meno di un mese. E nelle ultime settimane sono stati anche compiuti numerosi atti di vandalismo: la svastica disegnata (e poi rimossa) nel murale posto tra via Trento e via Machiavelli e l’irruzione nella scuola di infanzia di via Foscolo, dove sono state tracciate scritte di morte contro le suore e danneggiate e imbrattate le statue di alcuni santi.

Insieme a Pia, al momento dell’irruzione del rapinatore, c’erano altre due farmaciste. Che effetto fa trovarsi una pistola puntata contro? «Non mi sarei aspettata una cosa del genere», racconta la professionista: «In quei terribili momenti non riesci a pensare a nulla. Si è fatto consegnare tutto quello che c’era in cassa: circa 500-600 euro. Ha preso i soldi ed è corso via. Ho avuto molta paura per quello che è successo e ne ho ancora per quello che potrebbe succedere. Ringrazio le forze dell’ordine che ci sono state vicine e lo sono ancora. Tutta la comunità di San Gavino ci ha fatto subito sentire la sua vicinanza».

«Stavamo per chiudere, erano le 19,58. Quell’uomo è entrato: aveva il volto coperto. Si è diretto verso il bancone e mi ha puntato contro la pistola»: Cristina Pia è una delle titolari della farmacia Santa Teresa del Gesù Bambino, in via Dante, a San Gavino, che lunedì sera è stata rapinata da un uomo che i carabinieri stanno cercando di identificare e rintracciare.

Sequenza inquietante

Le indagini

Subito dopo la rapina, nella farmacia sono arrivati i carabinieri della Stazione del paese, guidati dal maresciallo Sergio Passalacqua, e della Compagnia di Villacidro, guidati dal capitano Francesco Capula. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate dai titolari della farmacia e procedono nel massimo riserbo. Le indagini potrebbero portare in tempi brevi all’individuazione del colpevole: il rapinatore ha parlato, e il suo accento fa pensare che sia di origine sarda. L’ipotesi è che abbia fatto degli appostamenti precisi prima di colpire: il bar vicino alla farmacia, il Vanity Caffè, ha la chiusura settimanale proprio il lunedì e l’illuminazione di via Dante è in alcuni punti fatiscente.

Le contromisure

Il colpo è stato messo a segno in un momento particolarmente sensibile. Dopo gli episodi recenti, il Comune ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un innovativo sistema di videosorveglianza per controllare gli ingressi e le uscite dal paese e ha già avuto il benestare del prefetto di Cagliari. Ma la sensazione di insicurezza è palpabile tra i cittadini. Lo evidenzia Nicola Orrù, uno dei consiglieri comunali che fa parte della Commissione comunale alla sicurezza: «Questa rapina – commenta – è l'ultimo episodio di una triste e lunga serie di atti che mettono in agitazione la comunità. Dal punto di vista politico, non possiamo che far notare come la Commissione sicurezza istituita in consiglio non abbia mai funzionato a causa della colpevole inerzia della sua presidente, Rinella Secci. Non possiamo che chiedere che si assuma le sue responsabilità e rassegni le dimissioni».

