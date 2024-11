Sotto choc i compagni di liceo:  «Incidente assurdo, troppi rischi» 

Ieri mattina, al liceo Alberti di Cagliari, la notizia dell’incidente che ha coinvolto la diciassettenne, investita intorno alle otto sulle strisce pedonali in viale Colombo, ha paralizzato la scuola. Le lezioni sono saltate, non c’è spazio per la normale attività. I compagni della ragazza, che tutti descrivono come brillante e amata, hanno chiesto ai genitori di venire a prenderli, incapaci di concentrarsi su altro. Gli studenti rimasti vagano smarriti nei corridoi, alcuni con gli occhi lucidi, altri a stento trattengono le lacrime, immersi nel pensiero di ciò che è successo. Ogni parola, ogni sguardo sembra ripetere la stessa domanda: «Come sta?» Il dolore si mescola alla speranza che la loro compagna possa farcela. Ma c’è anche la rabbia per una disgrazia che si sarebbe potuta evitare.

Il dirigente scolastico

«È un fatto terribile, sotto certi aspetti anche prevedibile», afferma il preside Roberto Bernardini, «viale Colombo è una strada dove le macchine sfrecciano veloci e sembra che ci si dimentichi della presenza di due scuole. Quelle strisce pedonali sono attraversate ogni giorno da molti ragazzi». Da anni il dirigente scolastico chiede che viale Colombo sia messo in sicurezza: «Ho inviato comunicazioni al Comune, alla Città metropolitana e ai vigili urbani per l’installazione di dissuasori o altri sistemi di rallentamento per almeno cinque volte, dal 2020 a oggi, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. È incredibile che in altre strade simili siano stati realizzati questi interventi, mentre qui tutto tace». L’ultima richiesta è di appena un anno fa, ma «nessuno è mai venuto neanche a controllare. Nel frattempo, ogni giorno centinaia di studenti attraversano quel tratto, rischiando la vita».

L’angoscia dei compagni

Ad assistere all’incidente sono stati diversi studenti del liceo, mentre in classe la professoressa di filosofia stava facendo l’appello. «È stato devastante. Sono state due compagne della ragazza a raccontarmi che cosa era appena accaduto: hanno visto la loro amica volare e accasciarsi a terra. È stato straziante. I ragazzi erano spaventati, molti sotto shock: ho dato loro una carezza e provato a sostenerli, ma la paura e la disperazione erano tangibili», afferma la docente con la voce rotta dalla commozione: «Non possiamo sperare solo nel buon senso degli automobilisti. Servono misure concrete per tutelare i nostri ragazzi».

«Qui si rischia la vita»

Gli studenti ribadiscono che, ogni mattina, attraversare viale Colombo è una roulette russa. «Non si può descrivere a parole la sofferenza, la frustrazione e la paura che proviamo ora. È assurdo che dobbiamo temere per la nostra vita quando andiamo a scuola. Spesso, anche se una macchina si ferma alle strisce, chi arriva dietro non vede e passa comunque», afferma Diego Bonivento, rappresentante d’istituto: «Non è il primo incidente, eppure non si fa nulla. Servono dossi, semafori o la Polizia locale davanti alle scuole». Matilde, anche lei rappresentante d’istituto non si dà pace: «Si aspetta sempre il morto per agire, ma noi vogliamo che la nostra compagna torni a ridere e scherzare in queste aule e che sia l’ultima tragedia. È assurdo che una mia coetanea con i miei stessi obiettivi, i miei stessi sogni, rischi di perdere la vita mentre va a scuola per costruirsi il futuro. Vogliamo interventi immediati: nessuno dovrebbe più attraversare quella strada con la paura di non arrivare dall’altra parte».

