Sotto Castello una città di lettori  

Si legge, tanto. E pazienza se un Harry (l’ex principe del Regno Unito) ha battuto nelle vendite in libreria un altro, paradossalmente più blasonato, Harry: di cognome fa Potter. «L’importante è che si legga», abbozza Daniele Naitza, responsabile della libreria Mondadori in via Roma, che commenta un’ottima notizia: nella classifica nazionale da sempre dominata da Milano, Cagliari è il settimo capoluogo di regione dove si legge di più.

D’accordo, la graduatoria è di Amazon e si basa sui libri venduti sulla propria piattaforma, ma comunque il dato è da festeggiare. Perché l’intera Sardegna, non solo Cagliari, ha molti più lettori della quasi totalità delle altre regioni. Il che, nel centro-sud, è un miracolo. E pazienza se il libro di Harry è il più venduto, seguito da “Dammi mille baci” di Tillie Cole, che narra la storia di un ragazzo e di una ragazza uniti da un legame custodito per un decennio. E il terzo titolo in classifica è “Il caso Alaska Sanders” di Joël Dicker su un omicidio nel New Hampshire.

I dati di vendita

Più “scientifici” i dati dell’Aie (Associazione italiana editori), che però sono vecchi di anni: «Gli indici di lettura dei sardi», commenta Naitza, «sono roba da nord-est, non da centro-sud. Siamo attorno al 69%, contro una media nazionale del 42% che fa dell’Italia il terz’ultimo Paese occidentale». Per intendersi, il dato indica quanti italiani su cento leggono libri. «Oltretutto, di quel 42% di italiani, il 64% ne legge solo uno all’anno, e questo esalta ancora di più il sesto posto della Sardegna, dove si legge assai di più».

La soddisfazione

E se uno (anzi, una) fa l’assessora alla Cultura di un Comune che può vantare il primato di lettura del centro-sud italiano, è inevitabile che gongoli: «Non a caso Cagliari ha appena vinto il bando “Città che legge”, commenta Maria Dolores Picciau, «avendo la meglio su città come Torino, Milano e Roma. Questo ci consente di portare avanti progetti che coinvolgono tutta la filiera del libro, festival compresi. Questi ultimi hanno un impatto positivo sul tessuto socioeconomico di Cagliari, con ricadute importanti sulla qualità di vita delle persone», conclude l’assessora Picciau.

I librai

Chi i libri li vende, assicura che ne vale la pena «malgrado Amazon ed ebook», giura Diana Richter, di Miele Amaro in via Manno: «Vendiamo a clienti affezionati e di passaggio, anche ai turisti: abbiamo titoli in tedesco, inglese, francese e spagnolo. Gli ebook non ci spaventano, i lettori preferiscono il libro di carta, e poi il formato elettronico mortifica i volumi illustrati». Aggiunge, Richter, che per il lettore assiduo è importante rigirarsi tra le mani il libro, prima di acquistarlo». Orgogliosissima del suo lavoro, e dei risvolti culturali, è Maura Lusci della libreria Ubik in via Sonnino: «Qui siamo due libraie, e leggiamo moltissimo: conosciamo i gusti dei clienti e sappiamo interpretare anche richieste estemporanee di un cliente nuovo, indagando su ciò che ha letto in precedenza». Il senso dell’operazione è nutrire la passione di chi, i libri, li legge, «ed ecco perché non temiamo i colossi online. Peraltro, i sardi leggono moltissimo e hanno bisogno di un suggerimento».

Il sociologo

«La Sardegna ha storicamente un dato di lettori di giornali e di libri che la pone nella media del nord Italia, non del centro-sud, rispetto al quale siamo sempre stati in controtendenza». È l’analisi di Marco Pitzalis, docente di Sociologia dei processi culturali nella facoltà universitaria di Scienze politiche. «Diciamo sempre che i giovanissimi non leggono, invece i dati sono controintuitivi rispetto alla vulgata: la letteratura per infanzia e ragazzi tira molte copie, il che smentisce chi, da Seneca in poi, dice che “ai miei tempi era meglio”. Certo», conclude Pitzalis, dispiace la moria di librerie indipendenti, sostituite dalle grandi catene». L’importante, comunque, è leggere, e i cagliaritani (come tutti i sardi) lo fanno eccome. Poi accade che al quinto posto della classifica Amazon ci sia “La scienza delle pulizie: la chimica del detersivo e della candeggina e le bufale sul bicarbonato” di Dario Bressanini. È un manuale in cui si spiega che il bicarbonato non disinfetta e non lava, il sapone lava ma non disinfetta, la candeggina sbianca e disinfetta ma non pulisce, e vende un sacco. Alla faccia del bicarbonato.

RIPRODUZIONE RISERVATA