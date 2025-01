Sotto casa della ex: arrestato 

Arresto convalidato e ritorno alla libertà per Diego Mereu, 33enne residente a Sestu ma domiciliato a Cagliari, che ieri mattina è stato fermato (di nuovo) a Villacidro dai carabinieri sotto casa dell’ex fidanzata dalla quale – in base a una disposizione del tribunale del luglio scorso – si sarebbe dovuto tenere alla larga. Si tratta del secondo episodio in tre giorni per il 33enne: mercoledì Mereu era tornato a piantonare l’abitazione della donna che, vedendolo, aveva subito chiesto aiuto al 112. Anche allora, ovvero 72 ore prima dell’arresto di ieri, i carabinieri si erano precipitati, portandolo via di lì, contestandogli la violazione del divieto di avvicinamento del giudice e, infine, su disposizione della Procura, lo avevano rimesso in libertà.

Cronaca

Ieri, il copione sotto casa della donna si è ripetuto. Intorno all’una e trenta del mattino, la chiamata al 112 della 39enne: l’ex fidanzato era tornato sotto casa nonostante il divieto categorico impostogli dall’autorità giudiziaria, l’uomo era a una distanza tale da costituire una chiara violazione della misura. La segnalazione ha fatto sì che scattasse l’intervento immediato dei carabinieri che – al comando del maggiore Francesco Capula – hanno fermato Mereu e messo in sicurezza la donna.

In Aula

Dopo essere stato bloccato, il giovane è stato condotto in caserma per l’espletamento delle formalità di rito. Successivamente, è stato trasferito presso il Tribunale di Cagliari, dove si è svolta l’udienza davanti al giudice. L’arresto è stato convalidato e l’uomo, finita l’udienza, è stato rimesso in libertà. Resta valida la prescrizione di non avvicinarsi all’ex fidanzata che lo aveva denunciato per episodi di minacce e comportamenti persecutori. L’Arma ha rinnovato l’appello a segnalare comportamenti sospetti, sottolineando l’importanza del pronto intervento per prevenire situazioni di rischio e l’impegno costante dei carabinieri nel monitorare e prevenire situazioni di pericolo legate a violazioni di questo genere.

