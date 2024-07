Sotto attacco il Porto e il mare di Oristano 

Una società olandese vuole il Porto di Oristano per trasformarlo in un polo di assemblaggio di pale eoliche offshore. Il piano è in capo ad una compagine di appena 15 mila euro di capitale versato, con mire su due parchi eolici a mare davanti a Carlofore e Sant’Antioco. A guidare la modesta “srl” con la smania di conquistare il Mediterraneo eolico un signore del vento con il titolo nobiliare di Conte del Sacro Romano Impero. Nel frattempo davanti alla costa di S’Archittu è stato presentato un progetto di pale eoliche a mare alte sino a 300 metri.

alle pagine 4, 5