Sotto attacco cozze e vongole 

Il granchio blu sta mettendo a rischio gli allevamenti di vongole e cozze nella laguna di San Giovanni, con danni ingenti sulle produzioni. La proliferazione eccessiva di del crostaceo, che distrugge molluschi e pesci, è causata dal cambiamento climatico. Da queste parti le prime tracce del granchio blu, considerato molto aggressivo e particolarmente vorace, risalgono a pochissimi anni fa, non più di quattro secondo i soci della Cooperativa pescatori Tortolì. Luca Cacciatori, il presidente, ha chiesto alla Regione misure urgenti per arginare l ’assalto.

Il caso

I pescatori di Arbatax sanno che per contenere i danni all’ambiente marino e all’economia servono misure urgenti. Ad Arbatax, culla della pesca in Ogliastra, gli operatori del settore si aspettano un provvedimento immediato per attivare l’autodifesa degli acquacoltori per predisporre un piano per il controllo ittico della specie granchio blu. «È una vera e propria calamità», ammette Luca Cacciatori. «Il granchio blu non conosce predatori in natura e dunque domina il suo habitat. Per noi è un problema enorme perché attacca tutto il novellame. Di conseguenza è un danno importante per la nostra economia». I primi contatti con la Regione sono avvenuti di recente, ma ora in laguna confidano che alle azioni ipotizzate seguano attività concrete. «Il caso è serio e qui siamo preoccupati dall’invasione».

Guerra al killer

Il consumo alimentare del granchio blu è aumentato a dismisura. Tanto che gli esperti culinari sostengono che abbia un gusto talmente gradevole da preferirlo ad altre pietanze di mare rinomate. «La richiesta è elevata, ma di certo - ammette il presidente della Coop - non è sufficiente in rapporto alla presenza del granchio blu in laguna». Per contrastare il nemico giurato di cozze e vongole, che in un anno, con la sua voracità, è riuscito a dimezzarne la produzione italiana che vale 100 milioni di euro, il governo ha impegnato 3 milioni di euro. Ad Arbatax il killer di tutto l’ecosistema di mari, lagune e stagni che non teme nemmeno il cambiamento climatico, visto che resiste senza difficoltà tra i 3 e i 35 gradi, minaccia una cooperativa storica di cui oggi fanno parte una quarantina di soci e che esporta i suoi prodotti più celebri nei mercati nazionali.

