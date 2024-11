Sotto assedio dei cani randagi 

Nuovo allarme randagi a Pratosardo. Nella zona industriale i cani si spostano in branco e non temono le persone che si recano lì per lavoro o compere. Nei giorni scorsi sono stati tre i tentativi di aggressione. Due, in giorni distinti, verso due anziane che uscivano dal Centro commerciale. Il terzo verso un operatore che si spostava da uno stabile a un altro a piedi. Sarebbero quotidiani gli inseguimenti ai postini che escono dal centro di smistamento.

La situazione

Circa un anno fa si contava una trentina di randagi. Le lamentele degli operatori c’erano, ma non si erano verificate aggressioni a persone. Giusto qualcuna ad altri animali: pecore, gatti e cagnolini. I proprietari avevano trasferito altrove gli animali aggrediti o si erano barricati nei fabbricati senza uscire nei cortili. Le tentate aggressioni del Centro commerciale, però, cominciano a incidere anche sulle vendite in una zona di per sé difficile per il commercio. E poi, la notte, tra cani, aumento dei cinghiali e poca illuminazione, il rischio incidenti è dietro l’angolo.

Il problema

«Il problema legato ai randagi e ai cinghiali non è una novità, la novità è l’aumento che sta portando operatori e clienti a vivere nella paura più totale - dice il presidente del Consorzio operatori Giampiero Pittorra -. Le zone più critiche sono l’area della Motorizzazione e zone limitrofe e, da un po’ di tempo, anche il Centro commerciale. I cani escono anche di giorno, senza timore. La paura è che i clienti, spaventati, non tornino più qui». I randagi entrano nei cortili e alcuni hanno persino familiarizzato con cani di proprietà e cani pastore, facendo diventare il branco sempre più grande. Numerosi anche i cuccioli.

La testimone

La vice presidente del Consorzio operatori, Marina Mastio, ha assistito a un tentativo di aggressione: «Un’anziana è stata salvata da un signore che ha davvero agito in modo eccellente. Lei usciva dal Centro commerciale con sacchetti della spesa, forse contenevano del cibo. I cani (in particolare dei maremmani) hanno mirato proprio i sacchetti. La signora stava attraversando e i cani correvano verso di lei. Un uomo, a bordo della sua auto, ha bloccato la strada ai randagi, salvando la signora. Oltre a questo, le segnalazioni sono tantissime, ancor di più la notte con i cinghiali che corrono e sbucano all’improvviso». Lo scorso anno, l’accalappiacani li portava via a gruppi di sei. Oggi si conta una quarantina di randagi. Il numero è in crescita per la mancata sterilizzazione e per le aree con avanzi di cibo create per cani e gatti.

