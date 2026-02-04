Sotto accusa per la morte di Gioele 

Un solo imputato per la morte di Gioele Putzu, il bambino di Olbia travolto a nove anni da una porta di calcio a Ozieri il 14 settembre 2024. Schiacciato mentre giocava nel campo sportivo “Raimondo Meledina” inseguendo un aquilone mentre, ad appena 200 metri, si festeggiava la Beata Vergine del Rimedio e stava per iniziare il concerto di Fedez. Proprietario di quella porta era l’Asd Atletico Ozieri 2015, e a essere messo sotto la lente della procura, con l’accusa di omicidio colposo, è finito il suo legale rappresentante, Gian Franco Lai, 49enne originario di Nuoro.

Le accuse

Per i sostituti procuratori Paolo Piras e Maria Paola Asara, titolari delle indagini, le contestazioni a suo carico si focalizzano su due punti. La responsabilità di aver lasciato incustodita la porta, sapendo che la struttura era spesso aperta e accessibile ai minori, e quella di non essersi premunito di ancorarla al suolo, nonostante il peso rilevante della stessa e la possibilità quindi che si rovesciasse, come è purtroppo accaduto. E di questo si tratterà nel corso della discussione calendarizzata per il 25 marzo davanti al gup Sergio De Luca mentre ieri, in tribunale, è stata la volta della costituzione delle parti civili, ovvero i genitori, i nonni e la sorella del bambino, rappresentati dagli avvocati Sergio Milia, Giampaolo Murrighile e Marco Salaris mentre Lai è assistito dalla legale Adriana Pisu. Nell’occasione il giudice per le udienze preliminari ha chiesto ai pm di riformulare il reato facendo togliere dall’imputazione “la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia”.

Il ruolo del Comune

Nessuna accusa invece da parte dei magistrati, che hanno chiuso le indagini nel novembre 2025, contro il Comune di Ozieri, proprietario dell’impianto sportivo. Ma non è escluso che il gup possa, nella prossima udienza, coinvolgere anche l’ente. Di sicuro i punti da dirimere sono diversi su una vicenda che 17 mesi fa ha avuto una eco nazionale, destata anche dalla decisione di tenere lo stesso il concerto di Fedez, a un paio di ore dal dramma. Scelta commentata in modo negativo pure dal padre del bambino. Gioele era residente con la sua famiglia a Olbia e si trovava in quei giorni a Ozieri, paese natale della madre, proprio per i festeggiamenti patronali. Giocava nel campo, a poca distanza dalla casa dei nonni, nella frazione di San Nicola, quando ha perso la vita. Sarà compito dei giudici stabilire se quella tragedia si poteva evitare.

RIPRODUZIONE RISERVATA