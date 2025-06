Sotto accusa per il cantiere in fumo 

La Procura di Tempio ha chiuso la fase preliminare delle indagini sul pauroso rogo che il 22 aprile scorso ha distrutto il cantiere di Nautica Acqua, a Olbia. Sulla base delle prime informative dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale dello Spresal (ispettori del lavoro della Asl di Olbia) i magistrati hanno aperto un fascicolo per i reati di incendio colposo e per la presunta violazione delle misure antinfortunistiche e antincendio. Dagli uffici della Procura gallurese non trapela nulla, ma la pm Claudia Manconi ha iscritto diverse persone nel registro degli indagati. La magistrata sta procedendo nei confronti dei rappresentanti della Nautica Acqua. Sul punto c’è il massimo riserbo di magistrati e polizia giudiziaria. Le iscrizioni (le prime, ne potrebbero arrivare delle altre) sono un passaggio obbligato per consentire quello che è probabilmente l’atto più importante delle indagini. Come era stato annunciato, sta per essere conferito l’incarico per una maxi perizia sull’incendio. I nomi dei consulenti della pm Manconi non sono noti, ma si parla di specialisti nella materia della nautica da diporto e cantieristica. Va ricordato anche che la Procura di Tempio sta verificando eventuali responsabilità di altri soggetti, in particolare i costruttori di una imbarcazione dalla quale potrebbe essere partito il rogo che ha distrutto oltre 40 yacht. Il legale della Nautica Acqua, l’avvocato Stefano Oggiano, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La società, per ora, non ha ricevuto alcun atto formale, se non il provvedimento di sequestro del cantiere nautico.

