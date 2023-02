Sottili non è preoccupato, «però ci sarà da lottare» 

Olbia. Il tecnico Stefano Sottili prova a non mostrarsi particolarmente preoccupato dopo il ko nel derby. «Avremmo potuto fare qualcosa in più sui gol presi, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto». Le assenze dell’ultima ora di Scappini e Diakite che hanno costretto a rivoluzionare la formazione «non devono essere scuse, anche se ci hanno tolto armi in più. Complimenti agli avversari». Poi ammette: «Sul piano dell’agonismo mi aspettavo qualcosa di più». E sulla classifica nuovamente pericolosa, col distacco dai playout ridotto a 3 punti, spiega: «Fino a quando non raggiungeremo i 42 punti non ci potremo rilassare. L’ho detto da subito: ci sarà da lottare».

I giocatori

Federico Gianola, al primo gol in rossoblù dice che «sarei stato più contento senza segnare ma con il successo. La sconfitta fa male perché arriva dopo la vittoria con l’Alessandria. Dobbiamo migliorare, la settimana prossima ci attende una partita complicata. I cambi all’ultimo momento non ci hanno penalizzato più di tanto, siamo tutti allo stesso livello, quindi non possono essere un alibi. E poi era un derby». Sul discorso salvezza «dipende solo da noi, dobbiamo fare risultati positivi. Se non li facciamo è colpa nostra».

Le assenze

Anche per il centrocampista Filippo Lora «le assenze pesano, ma non ci attacchiamo a quelle, siamo scesi in campo partendo anche discretamente bene e i dettagli hanno fatto la differenza a favore dei nostri avversari. Abbiamo mosso la palla come dovevamo e tenuto il pallino del gioco, ma quello che abbiamo creato non era abbastanza. C’è da fare quadrato e affrontare le prossime partite come si deve, perché ci giochiamo qualcosa di importante».