Sottili: «Adesso possiamo pensare al derby» 

Sassari. «Nello spogliatoio ci eravamo detti che era una finale e che contava solo vincere». Così Adama Diakite, match winner contro l'Alessandria, celebra il successo. «Sono contento perché, dopo tanto tempo, riusciamo a gioire con i nostri tifosi. Ora pensiamo all’altra finale contro l’Olbia». Il bomber rossoblù spiega le trappole mentali della gara: «Quando viene da un momento così dove tutto ti gira storto nei finali, ci sta che mentalmente sei un po’ spaventato, ma siamo riusciti a cavarcela». Diakite spiega anche perché alla fine della partita la squadra non è andata sotto la Curva Nord: “Tutti insieme abbiamo deciso di salutare tutto lo stadio, non c’è una situazione contro la curva, ma ci tenevamo a ringraziare tutti i tifosi di ogni settore e siamo felici della spinta che ci hanno dato». La rete ha una dedica: «Alla mia famiglia, che mi segue e mi aiuta sempre».

Urso carico

Il centrocampista Francesco Urso ribadisce il concetto: «Era molto importante vincere, dovevamo dare dimostrazione di essere un gruppo unito, sicuramente questo risultato ci sblocca perché venivamo da gare dove abbiamo raccolto poco. Dovevamo dare un segnale a noi, e anche alle avversarie, visti i punti che abbiamo lasciato per strada nelle altre partite».

Il centrocampista rossoblù è soddisfatto del trasferimento a Sassari: «Mi trovo bene con chiunque a centrocampo, questa è una squadra con giocatori forti, l’importante è che riusciamo a toglierci soddisfazioni. Chiaro che nei finali dobbiamo metterci qualcosa in più perché dimostrare di saper giocare a calcio non basta».

Sottili soddisfatto

Chiude la carrellata delle reazioni del dopo gara il tecnico Stefano Sottili. Precisa subito: «I fantasmi si sono visti nel secondo tempo perché non abbiamo portato in fondo le altre partite. Questa è una vittoria figlia di tanta sofferenza dell’ultimo periodo, della voglia di vincerla nonostante le condizioni di alcuni ragazzi che sono stati male per il virus e che avevamo anche giocato mercoledì in condizioni non ottimali». Il giudizio è onesto: «Più una vittoria di volontà che di estetica. I tifosi ci hanno dato una grossa mano nei momenti di difficoltà quando non riuscivamo a gestire i palloni. In altre gare abbiamo avuto meno disattenzioni e le abbiamo pagate più care di quelle due-tre occasioni avute dall'Alessandria. Ora possiamo preparare una gara molto sentita dalle piazze ma anche importante per la classifica, abbiamo necessità di fare punti». Chiusura sulla classifica: «Non la dobbiamo guardare fino a che non saremo certi della salvezza diretta».

