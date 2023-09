Sottil divide anche i tifosi della Viola 

Ancora una volta, Riccardo Sottil spacca la tifoseria della Fiorentina. Italiano gli dà fiducia, come dimostrano le sette presenze, tra campionato e Conference League di questo inizio di stagione. Zero reti per lui e, a Frosinone, una clamorosa palla-gol buttata via, insieme alla possibilità di raddoppiare e chiudere i conti. Eppure Sottil anche domani potrebbe avere una nuova chance, proprio contro quel Cagliari dove, tre anni fa, suscitò le stesse emozioni tra i tifosi, tra lampi accecanti e clamorosi blackout.

Il brivido dell'ex

Zero reti quest'anno, appena una (in Conference League) nella passata stagione. Due anni fa, i gol di Sottil furono 3 in campionato, compreso proprio quello realizzato al Cagliari, pesantissimo: con i rossoblù avanti e in superiorità numerica, fu Sottil a ritrovare la parità con una fuga solitaria sulla sinistra e il gol dell'1-1. Il classico gol dell'ex, visto che l'anno prima giocò in Sardegna, senza lasciare il segno. Con la maglia del Cagliari, 21 presenze e 2 reti (più altri 2 gol in Coppa Italia), saltando tutto il girone di ritorno per un infortunio, per poi salutare e tornare a Firenze. Senza rimpianti. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA