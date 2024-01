Sotgiu e Mariani puntano invece sui gol di Ragatzu 

Parola chiave: fiducia. Alla vigilia del derby con la vice capolista Torres, Francesco Sotgiu e Massimo Mariani invitano l’Olbia a pensare positivo. «Sulla carta è una partita scontata, ma nel derby non esistono risultati scontati», recitano in coro i due ex bianchi.

Sotgiu

Presidente dell’Olbia negli anni ’90, e sempre presente al “Nespoli” durante le gare casalinghe dei galluresi, Sotgiu ricorda: «In campionato anche l’ultima volta a Sassari eravamo sfavoriti, e poi Ragatzu segnò quel gol al 95’», e il riferimento dell’ex dirigente è all’1-1 della scorsa stagione. «La situazione è difficile, e credo che si debba iniziare a programmare i playout: la classifica parla chiaro, l’Olbia non fa punti da 5 turni mentre le altre camminano e domenica, se la Fermana vince e ci aggancia, rischiamo di ritrovarci ultimi, ma spero che la squadra dia un segnale importante, e che, qualora facesse punti a Sassari, riesca a dare continuità ai risultati. Intanto, col mercato la società sta dimostrando di credere nella salvezza, e so che per la trasferta di domani gli ultras stanno preparando due pullman che sono già pieni, il che significa che la gente di Olbia è attaccata all’Olbia», aggiunge Sotgiu. «Loro sono reduci da una sconfitta e avranno il sangue agli occhi, ma ce la giochiamo: l’Olbia viene da 5 ko e non segna da 7 giornate, l’umore è sotto i tacchi ma facciamo vedere che ci siamo anche noi!».

Mariani

Gli fa eco Mariani. «Intanto, dobbiamo andare là a vincere», suona la carica l’ex Olbia con trascorsi anche in rossoblù. «Ma sono olbiese: a Sassari ho giocato mezzo campionato», sottolinea l’ex difensore, originario di Macomer, ed ex allenatore dei bianchi nel 2012. «Il derby non è mai scontato e la Torres ha più da perdere, per cui l’Olbia deve andare a Sassari a giocarsi la partita al meglio, cercando di giocare a calcio senza paura, perché nell’ultima gara con la Vis Pesaro li ho visti un po’ spaventati», spiega Mariani. «Quando i risultati non arrivano è come se il pallone scottasse. Mi ricordo un derby Olbia-Torres nel 93’, noi arrivavamo da 4 vittorie e loro da 4 sconfitte, e la Torres giocava come gioca oggi l’Olbia: vincemmo 1-0, ma fu un successo molto sudato. C’è bisogno di tranquillità. E speriamo», conclude, «che si svegli il nostro bomber Ragatzu».

