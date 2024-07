Sotgiu ai “tricolori” è quarta sugli 800 

Maria Paola Sotgiu ed Emma Manconi, entrambe Juniores della Ichnos Sassari, sono le protagoniste sarde della prima giornata ai Campionati Italiani Junior e Promesse di atletica leggera di Rieti. L’alaese Sotgiu, che col personale di 2’09”83, negli 800 era accreditata come quinta, ha corso nella serie più forte dove sin da subito è stata impostata una gara tattica. Partita col gruppo di testa ha chiuso al quarto posto in 2’11”35, ai piedi del podio.

Emma Manconi, al primo anno di categoria, è protagonista di un vero e proprio tour de force correndo in un’unica giornata tre turni dei 100 metri: con la batteria chiusa in 12”11, si qualifica per la semifinale e poi con 12”06, per la finale che corre in 12”04 giungendo settima. Delle altre Junior, quindicesimo posto per Annunziata Cattolico del Cus Cagliari, che lancia il martello a 43,91. Tra le Promesse, decima Ginevra Mei (Academy Olbia) nella propria serie nei 3000 siepi con 11’34”61 (tredicesima in totale), mentre il compagno di squadra Stefano Ferreri è 11° nella sua serie e 21° in totale con 1’56”11. Raffaele Murenu (Amsicora) corre la batteria dei 400 in 48”96. Oggi da tener d’occhio, lo Junior Andrea Demontis (Cus Cagliari) nell’asta, Luca Flore (PM, Oristano) nei 400 hs e Valentina Pedditzi (JF, Cus Cagliari) nella 10 km di marcia.

