«Sostituzione etnica»: è polemica 

Contro il calo demografico, a detta di Lollobrigida, la soluzione «principale» non può essere «l’immigrazione. La soluzione principale - insiste - è tentare di far crescere i figli all’interno della nostra Italia». Parole che per tutto il giorno tengono banco nel dibattito politico. «Siamo a livelli brutali, questo è il mio unico commento», dice lapidario Romano Prodi. Duro anche il Movimento Cinque Stelle che parla di «propaganda razzista», mentre il leader di Azione Carlo Calenda mette in guardia «dalla pericolosa involuzione per l’Italia». Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi osserva invece come le parole di Lollobrigida siano «pronunciate il giorno in cui il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in vista ad Auschwitz».

La più dura è la segretaria dem Elly Schlein, quelle parole «disgustose» per lei hanno «il sapore del suprematismo bianco, mi auguro che il governo e Meloni prendano le distanze». Tutto nasce dall’intervento pronunciato dal palco della Cisal da Lollobrigida. «Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica - sostiene il ministro - gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro». Piuttosto, aggiunge, è necessario «costruire un welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia, sostenendo le giovani coppie a trovare l’occupazione». Un concetto che il diretto interessato ribadisce in un video sui social in cui accusa la «sinistra, priva di argomenti ed in evidente difficoltà, di alzare un polverone mediatico». Il titolare dell’Agricoltura difende la sua linea e aggiunge: «Basta leggere la definizione di etnia che esiste in tutte le comunità del mondo. Sono tutte degne di rispetto, compresa la nostra, che noi intendiamo difendere».

«Sostituzione etnica»: ecco la formula pronunciata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in un ragionamento su natalità, occupazione e presenza di lavoratori stranieri in Italia, capace in un attimo di scatenare polemiche durissime da parte delle opposizioni.

«Polverone mediatico»

«Involuzione pericolosa»

In Senato

Intanto, continua il braccio di ferro in maggioranza sul decreto migranti. La disputa avrà il suo epilogo direttamente in Aula al Senato con la Lega che, con i suoi emendamenti fortemente restrittivi della cosiddetta protezione speciale, non ha ancora formalizzato il suo passo indietro rispetto ai sub emendamenti presentati dal Governo che mantengono un canale aperto con le aspettative dell'Ue. L'obiettivo dell'Esecutivo è invece quello di fermarsi alle misure concordate con l'Europa, sia pure con alcune restrizioni su temi specifici, come la mancata conversione della protezione speciale in permessi di lavoro o introducendo dei limiti per i permessi concessi per cure mediche o calamità naturali eccezionali. Segno insomma di un equilibrio ancora fragile su un tema delicatissimo. Il voto finale è atteso non prima di giovedì.

