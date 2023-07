Sostituito il ministro degli Esteri  

Pechino. Rimosso perché malato o sotto inchiesta per adulterio? Le domande e i dubbi sulla sorte di Qin Gang, il 57enne ministro degli Esteri cinese fedelissimo di Xi Jinping, non svaniscono. Anzi, la sua rimozione dall’incarico decisa dal massimo organo legislativo cinese apre la porta a nuove speculazioni. Nello stringato comunicato dal Global Times non si fa cenno alle motivazioni della sostituzione di Qin. L’organo del partito comunista cinese dedica molta più attenzione al ritorno di Wang Yi a capo della diplomazia di Pechino, proprio lui che era stato sostituito a dicembre, da Qin. Gli osservatori valutarono la mossa a sorpresa del leader Xi come il tentativo di piazzare un suo uomo agli Esteri forse per aprire una stagione diplomatica diversa, distante dai riti di palazzo.

Intanto l’ambasciatore cinese in Italia Jia Guide, in un’intervista al Global Times, fa pressing affinché il memorandum firmato tra Italia e Cina per la Via della Seta sia “vantaggioso per tutti”. L'Italia ha firmato l’accordo sulla Nuova via della Seta nel 2019 durante il governo di Giuseppe Conte. Tuttavia, il governo di Giorgia Meloni ha mostrato dubbi su quell’intesa. Il tema, prosegue il Global Times, sarà trattato anche nell'incontro di Meloni con Joe Biden alla Casa Bianca nei prossimi giorni.

