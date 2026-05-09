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Selargius.
10 maggio 2026 alle 00:45

Sostituiti arredi e giochi vandalizzati nei giardini pubblici 

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Panchine nuove, tavoli e giochi per bambini al parco Lineare e nel giardino comunale di Su Planu, a Selargius. Il Comune ha completato la sostituzione degli arredi vandalizzati più volte, comprese la manutenzione delle panchine di piazza Maria Vergine Assunta. L’intervento fa parte del nuovo appalto per la cura del verde pubblico, partito lo scorso anno.

Il parco Lineare, che costeggia il Riu Nou, è finito più volte nel mirino dei vandali. Panchine spaccate, tavoli bruciati, rifiuti abbandonati dopo pic-nic abusivi la sera. «Un danno economico e all’immagine della città», commenta il sindaco Gigi Concu. «Abbiamo fatto sistemare panchine e tavoli, così come i giochi nel parco dei bimbi a Su Planu: i nostri parchi devono tornare ad essere luoghi accoglienti per le famiglie, soprattutto per la bella stagione. Mi auguro che d’ora in poi non ci siano più atti vandalici».

Nel dettaglio, sono stati installati nuove sedute in legno e ferro, tavoli da picnic con panche integrate nel parco Lineare, e sostituite le parti danneggiate nell’area giochi a Su Planu. «Abbiamo fatto fare prima una verifica in tutti i parchi, per poi programmare gli interventi per mettere in sicurezza arredi e giochi», sottolinea il sindaco. Tutto compreso nel nuovo appalto, che oltre allo sfalcio e alla cura delle aree verdi prevede infatti una quota fissa per la manutenzione degli arredi.

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