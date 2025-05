Sostenibilità, arcipelago d’oro e di bronzo 

Due isole del Sulcis sul podio della sostenibilità nel rapporto sulle isole minori di Legambiente per il 2025. Carloforte si aggiudica il primo posto tra tutte le isole minori italiane, Sant’Antioco si classifica terza: una doppietta che dà lustro all’arcipelago del Sulcis.

I dati

Sul gradino più alto del podio c’è l’isola di San Pietro, la più sostenibile d’Italia. Con un indice medio di performance al 46,8 % elaborato da Legambiente, l’isola di San Pietro svetta con il suo 62%, otto punti in più rispetto al 2024, seguita da Capri, Sant’Antioco (57%) e Isole Tremiti. A trascinare il risultato di Carloforte la raccolta differenziata dei rifiuti, l’energia rinnovabile e il consumo di nuovo suolo pari a zero. «Salire di otto punti percentuali in un anno è una grande soddisfazione – dice Stefano Rombi, sindaco di Carloforte – il lavoro sui rifiuti, sull’energia e sul consumo del suolo sta portando frutti importanti. Altrettanti ne porterà la realizzazione del depuratore». Il report fotografa i dati delle performance dell’isola: eccellente nel consumo del suolo (incremento pari a zero), molto buona nella raccolta differenziata (percentuale elevata dell’89% con lo stesso trend per l’anno in corso) e nel secco residuo pro- capite, più basso rispetto a quello delle altre isole. L’unica nota dolente riguarda la depurazione, per cui Legambiente segnala che è presente un unico impianto di pre-trattamento. Abbanoa di recente ha annunciato che sarà progettato il nuovo depuratore, un’opera indispensabile.

Le performance

Altra posizione di tutto rispetto è quella dell’isola di Sant’Antioco, terza tra tutte le isole minori italiane. «Il rapporto di Legambiente – dice Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco – è una bussola importantissima per le isole minori italiane. Ci consente di mantenere il focus sulla sostenibilità ambientale complessiva. Le nostre bellezze naturali sono l’infrastruttura più importante e siamo impegnati a preservarle tenendo al centro le nostre comunità». Tra gli aspetti positivi dell’isola di Sant’Antioco (Legambiente ha preso in considerazione i comuni di Sant’Antioco e Calasetta) c’è la raccolta differenziata. «Ottime le performance sulla gestione dei rifiuti – si legge nel rapporto – dove, oltre a una raccolta differenziata molto alta (82,3%), i valori del secco differenziato pro capite è molto vicino alle migliori performance nazionali, cosa non semplice per un’isola». Inoltre il consumo del suolo è rimasto basso e le aree a rischio idrogeologico non sono eccessive in termini percentuali. Punto debole è la dispersione idrica, in diminuzione ma ancora alta.

RIPRODUZIONE RISERVATA