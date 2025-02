«Sostenibilità ambientale per preservare la Bandiera Blu» 

Il Comune di Sant’Antioco adotta “Il Piano delle azioni per la sostenibilità”. Si tratta di un piano triennale che individua le azioni che l’ente intende adottare per favorire uno sviluppo che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta, ricorrendo ad un insieme di misure sociali, ambientali ed economiche. Un progetto ambizioso, articolato, elaborato e adottato per la partecipazione al programma Bandiera Blu 2025.

Da quest’anno è stata introdotta una nuova “prova” che rende ancora più delicato e impegnativo restare nell’élite delle mete sostenibili e di qualità, che annovera anche il Comune di Sant’Antioco dal 2019 con Maladroxia e dal 2022 con la spiaggia di Coa Cuaddus. «Ogni anno il nostro lavoro per preservare la Bandiera Blu ci spinge a fare qualche passo in avanti – spiega l’assessore Pasquale Renna – e lo facciamo consapevoli che questa sia la strada giusta, al fine di consegnare alle future generazioni un’isola sempre più rispettosa dell’ambiente. Ecco perché accogliamo con entusiasmo le associazioni e gli organismi che propongono iniziative di educazione ambientale e sosteniamo con convinzione anche il nostro centro di educazione all’ambiente e alla Sostenibilità, che svolge un ruolo determinante». Gli obiettivi individuati per il triennio sono cinque: mobilità sostenibile; città e comunità sostenibili; vita sulla terra, vita sott’acqua, lotta contro il Cambiamento climatico.

