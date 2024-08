«Sosteniamo Pratobello 24» 

«Pratobello 24 è sicuramente il progetto più importante per mettere finalmente un punto fermo alla speculazione energetica». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, dopo avere firmato la proposta di legge di iniziativa popolare, ha invitato i cittadini a seguire l’esempio: «Fatelo anche voi. Potete venire a firmare in Comune. Insieme sarà più facile mettere un freno a questa devastazione inarrestabile a danno del nostro territorio». Per l’adesione occorre all’Ufficio anagrafe, tutti giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 17.30, c’è tempo fino al 16 settembre. (s. r.)

