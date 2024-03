«Sosteniamo la mediazione Usa» 

Washington. «La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare un’escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l’Italia ha concentrato il suo contributo su questo». La situazione in Medio Oriente è stato uno degli argomenti al centro del colloquio di ieri sera tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nello Studio Ovale, alla Casa Bianca. «Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà», ha aggiunto Meloni, mentre Biden si è detto contento di incontrare la premier italiana: «Abbiamo molto di cui discutere».

La Meloni ha poi ribadito che «serve un’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani», parlando anche del Mar Rosso e della missione italiana contro gli Houthi. La crisi umanitaria è la priorità numero uno, «dobbiamo lavorare insieme per garantire passi concreti per garantire la prospettiva di due popoli e due Stati, che è l’unica soluzione sostenibile», ha osservato la premier, che poi ha invitato Biden in Italia: «Non vedo l’ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit del G7», che sarà «concreto e sostanziale».

