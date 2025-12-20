«Sostenendo Kiev l’Unione europea sostiene se stessa» 

Odessa non è come il resto dell’Ucraina. È come un pezzo d’Italia. “O sole mio” nasce lì: scritta dai napoletani Di Capua e Capurro incantati da un tramonto sul mar Nero. Bella, vitale e liberale, Odessa offusca la capitale Kiev. Ugo Poletti ci vive dal 2017. Bocconiano amante dell’arte, esperto di finanza, moda e relazioni istituzionali, dirige “Odessa Journal”, fondato nel 2020 durante il lockdown. Una tregua a Natale? «Ci abbiamo già provato, pensando che Putin mostrasse un lato umano».

Purtroppo era nelle cose.

«Credo che ci sia un retroscena religioso: il Natale, per la chiesa ortodossa di Mosca, è il 7 gennaio. Per Putin sarebbe come cedere a un costume occidentale. Gli ucraini invece hanno anticipato il Natale al 25 dicembre, e non è la prima chiesa ortodossa che lo fa. Putin dice no anche per una ragione politica: è roba vostra ».

Le conferenze per la ricostruzione. Affari prima della pace?

«Ho partecipato anch’io. Ci si chiede se ha senso farlo mentre si spara. Ma la ricostruzione è già cominciata, dalle scuole e dagli ospedali. Poi dal sistema energetico, ormai distrutto. Tutte cose che non si possono rimandare».

Solidarietà e investimenti. Si sta tracciando la rinascita...

«Il Paese deve modernizzarsi. Malgrado la guerra gli ucraini dicono “alla gente che lavora ci pensiamo noi, non c’è bisogno dei vostri manager”. Servono semmai progetti e finanziamenti. Lo schema è una specie di piano Marshall, in un Paese complicato».

Le notizie sulla corruzione non aiutano.

«Con troppi scandali non ti fidi. Ma sarà molto semplice fare bandi internazionali e pagare le aziende con i soldi delle istituzioni finanziarie. L’Ucraina ha dato priorità alle armi. Ma dovrà essere un Paese solido, stabile e ricco. Che porta prosperità anche ai Paesi partner con cui lavora».

Questo è il lato economico, futuro. Quello politico non ha un presente.

«Non aiuta la confusione della diplomazia, non aiuta un presidente americano che è guidato dal suo istinto e non ha una strategia ben precisa. Però l’emergenza sta insegnando».

Che è finito un mondo?

«Che l’Ucraina è necessaria come stato cuscinetto. Sennò la crisi arriva ai tuoi confini. Per l’Europa aiutare l’Ucraina significa spendere di meno in futuro se dovesse soccombere. Immaginiamoci i flussi migratori. Molti non ne parlano».

Vero. E i numeri sono chiari.

«In questa fase 10 milioni di ucraini distribuiti in diversi paesi europei sono un peso ragionevole. Ma altri 10 milioni in caso di crollo dell’Ucraina, aprirebbero una crisi terribile».

Il suo libro è del 2022: “Nel cuore di Odessa, l'orgoglio di una città al centro della storia”. Se lo scrivesse oggi?

«Gli ucraini si sono riconosciuti come popolo e non era scontato. I russi puntavano sulla disgregazione, su una maggioranza dalla loro parte. E invece gli ucraini, aggrediti, hanno reagito. La resistenza è stata una sorpresa per loro stessi. Oggi la solidarietà è un’esperienza affascinante. Ricarichi le batterie dal vicino, per la doccia vai da un amico o dai parenti, perché i black out sono a scacchiera, tra i quartieri. I bar e i ristoranti hanno i generatori (molti italiani, ndr)».

Odessa era considerata vicino ai russi.

«È stata importante ai tempi dell’impero, ha avuto una sua età dell’oro. Come Trieste per l’impero asburgico. La definisco la cenerentola dell'Ucraina. Bella e talentuosa ma che crea gelosie».

Le cose cambiano dopo l’invasione della Crimea.

«Odessa era molto ospitale con i russi. I turisti venivano da Mosca, spendevano molto. Dopo la Crimea Odessa ha detto no, non accettiamo chi uccide i nostri cari».

A Odessa la via Puskin è stata ribattezzata “via italiana”.

«L'Italia è molto generosa. A Odessa investirà nella nuova ala dell’ospedale pediatrico. Un grande aiuto. C’è una rendicontazione, i controlli sono seri. Il governo italiano segue tutto con i suoi professionisti».

Il domani.

«Siamo tutti logorati. Pace sì, resa mai. Il sacrificio non va calpestato. La guerra va fermata adesso, ma senza regali a chi l’ha scatenata».

