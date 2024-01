Sostegno per una casa in affitto: 240 gli ammessi al beneficio  

Sono 240 i cittadini nuoresi che potranno godere del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ovvero un’agevolazione per chi avesse bisogno di una casa in affitto. Il Comune ha pubblicato nei giorni scorsi la graduatoria degli ammessi al beneficio unitamente a quella degli esclusi.

Gli interessati aventi titolo potranno esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa al fine di poter accertare la correttezza delle risultanze dell'istruttoria. Eventuali ricorsi in opposizione avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati presso l'Ufficio Inclusione Sociale Adulti e Famiglie entro e non oltre le 13 del prossimo l’11 gennaio.

