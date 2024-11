Sostegno per le donne brasiliane 

Cooperazione internazionale, scambi tra culture, e una vita lavorativa migliore per oltre cinquanta donne brasiliane. È stato questo l’obiettivo del progetto “Sostegno al saper fare delle donne”, finanziato dalla Regione e realizzato dall’ente di volontariato Amici di Sardegna. A partire dal 2022, l’associazione ha aiutato decine di pescatrici dell’isola di Bom Jesus dos Passos, nel comune di Salvador de Bahia, a formarsi e migliorare le proprie competenze nella pesca, lavorazione di frutti di mare e successiva commercializzazione.

L’iniziativa, sostenuta anche dalla fondazione Baia Viva, ha anche permesso la costruzione di un fabbricato con annessi laboratori e punti vendita di prodotti ittici, con impianto di stabulazione e cella frigo. Un modo per sostenere il processo di crescita delle pescatrici e aiutare lo sviluppo economico di tutta la piccola isola.

«Purtroppo nella zona le donne sono ingiustamente poco considerate, il loro lavoro è sottopagato e sono escluse dai processi di crescita sociale, culturale ed economica», ha spiegato il presidente di Amici di Sardegna Roberto Copparoni a margine della presentazione dei risultati del progetto, ieri mattina nella sede di via Baronia.

Amici di Sardegna ha già portato avanti diverse iniziative nello stato di Bahia. «Tra noi sardi e loro c’è una comunità di destino, ci siamo accorti di essere accomunati dalla spiritualità, l’amore per il mare, alcune tradizioni e sagre, e persino certi piatti tipici sono simili». Nel 2004 la città di Salvador ha anche legiferato per iniziare le pratiche di gemellaggio con il capoluogo, ma finora l’azione è stata unilaterale. «L’auspicio è che anche Cagliari possa attivarsi per completare questo percorso».

Nel frattempo, il progetto portato avanti in Brasile è stato un successo. «Permetterà di dare un valore aggiunto al prodotto ittico, che ne migliorerà la commercializzazione e aiuterà i locali a migliorare le proprie condizioni di vita», le parole di Jonatas Spinola, ingegnere ambientale brasiliano e coordinatore di progetto della colonia di pesca. «La struttura realizzata servirà anche a salvaguardare la sostenibilità della pesca, migliorandone le modalità e impedendo lo sfruttamento».

