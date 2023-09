Sostegno per l’affitto di casa, pubblicato il bando 

Il Comune di Piscinas ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande di ammissione alle richieste di sostegno per gli affitti.

I destinatari saranno le famiglie titolari di contratti di locazione a uso residenziale di alloggi privati privata che si trovano nel Comune a titolo di abitazione principale o esclusiva. Per richiederlo serve avre un contratto in regola, essere residenti anagraficamente nel Comune di Piscinas già al momento della presentazione della domanda, per gli extracomunitari serve il permesso di soggiorno in regola. Domande entro il 3 gennaio 2024. Tutte le informazioni sul sito e sulla pagina Fb del Comune. (m. g. p.)

