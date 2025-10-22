«Sostegno all’Ucraina ma niente soldati» 

Le opposizioni, sul piano di pace per Gaza, hanno avuto «un atteggiamento più fondamentalista di Hamas». Elly Schlein «getta ombre e fango sulla qualità della nostra democrazia e l'Italia rischia di pagarlo». E Giuseppe Conte «oggi chiede di mettere i fiori nei cannoni dopo aver moltiplicato per anni le spese di difesa per decine di miliardi». Giorgia Meloni infiamma lo scontro frontale con le opposizioni in coda a una giornata di scintille in Parlamento alla vigilia del Consiglio Ue. «Meloni ha delegato la politica estera di questo paese a Donald Trump», una delle accuse con cui ribatte Schlein, secondo cui «aumentano tasse e lavoratori poveri: gli italiani non hanno niente da festeggiare».

La premier su Kiev e Gaza

E finiscono in secondo piano l'aut aut di Meloni alla Commissione Ue sul Green deal, o la lettera siglata con altri 16 leader e indirizzata a Ursula von der Leyen «per accelerare la semplificazione». Kiev sarà tra i temi del vertice. Il sostegno dell'Italia non verrà meno, assicura Meloni, convinta che l'apertura di Volodymyr Zelensky al congelamento del fronte per avviare negoziati «sarebbe un passo avanti», mentre diffida di Mosca, puntando sulle sanzioni più che sull'uso dei beni congelati russi. Di certo, ribadisce, l'Italia non invierà soldati sul terreno. È pronta invece a dare il suo contributo a Gaza con i carabinieri, per formare le forze di polizia palestinesi e per una «eventuale Forza internazionale di stabilizzazione». Per il riconoscimento dello Stato palestinese, resta la condizione che Hamas esca di scena.

Oggi a Bruxelles

Intanto, si annuncia in salita il vertice Ue in programma oggi a Bruxelles. I 27 leader arriveranno nella capitale belga con posizioni differenti, o perfino agli antipodi, su una serie di punti cruciali. Due, su tutti: l'uso dei beni russi congelati per continuare a sostenere Kiev anche nel 2026 e il grande capitolo della competitività, una sorta di vaso di Pandora che custodisce tutti i nodi legati al Green Deal e ad una parte dei leader che, a partire dalla premier Giorgia Meloni, vuole ridimensionarlo.

Green Deal

Proprio sul Green Deal che lo scontro divamperà. In ballo ci sono dei target sul clima da portare alla Cop30 senza imbarazzo. I 27 sono più o meno spaccati in tre gruppi: si va dagli ultra-sovranisti Slovacchia e Ungheria ai pragmatici, fino ai fedeli agli obiettivi della transizione.

Zelensky, da par suo, ribadirà un punto: l'Ucraina sta finendo i soldi per difendersi dalla Russia. Dovrà accontentarsi di una dichiarazione d'intenti e di una novità dell'ultim'ora: il sì al 19/mo pacchetto di sanzioni, quasi tutto sul gas russo. Lo slovacco Robert Fico ha tolto il veto in cambio di aperture sui prezzi dell'energia e sulle auto. L'accordo è a un passo anche perché Viktor Orban è atteso a Bruxelles solo nel pomeriggio, quando il dossier ucraino sarà chiuso.

