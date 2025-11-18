Sostegno alle famiglie più bisognose 

Il Comune di Settimo San Pietro ha pubblicato la graduatoria provvisoria degli ammessi (sono complessivamente 56) al contributo per il sostegno alla locazione per l’annualità 2025. Possibili eventuali ricorsi in forma scritta, evidenziando le motivazioni, dovranno intervenire entro il 22 novembre.
Decorso il termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria sarà considerata definitiva e verrà come tale resa esecutiva.
Il contributo è stato deciso in base all’indicatore Isee. Varia da un massimo di 3.098 euro ad un minimo di 1.675 euro. L'importo indicato nella graduatoria è quello relativo al contributo massimo che può essere concesso sulla base delle indicazioni della Regione. Una boccata d’ossigeno per 56 famiglie che vivono con redditi piuttosto bassi. (r. s.)
