Sostegno alle attività al Monte grazie ai libri che lo raccontano 

Un momento conviviale per celebrare la conoscenza e il paesaggio a Farcana, nella Locanda 'e monte. Si è tenuta ieri sera una pizzata-inaugurazione che ha dato il via al progetto ideato da Soroptimist in collaborazione con Rotary Club e Comitato Monte Ortobene Ultima spiaggia. Il progetto vuole aiutare le attività presenti in uno dei simboli della città, divulgandone la storia attraverso i libri “Una montagna chiamata Ortobene” di Elettrio Corda (Soroptimist), “La chiesetta di Nostra Signora del Monte” di Alberto Caocci, “Il monte Ortobene aspetti naturalistici e sentieristici” di Domenico Ruiu e Renato Brotzu (Rotary Club Nuoro) e “I sentieri del monte Ortobene” di Severino Prina (comitato Ultima spiaggia).