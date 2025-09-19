«Sostegno alla Giunta, ma serve un confronto» 

Eletto per acclamazione, come da previsioni. Silvio Lai è il nuovo segretario regionale del Pd. Un ritorno, in realtà, visto che ha ricoperto questo ruolo anche tra il 2009 e il 2014. Son trascorsi quindici anni, così tanto tempo che, nel suo discorso di insediamento durante l’assemblea di ieri a Tramatza, il deputato si è dimenticato di ricordarlo.

Nel frattempo è cambiato il mondo.

«Nel frattempo sono nate forze politiche come il Movimento Cinquestelle e si stanno mettendo in discussione a livello nazionale cose certe come il diritto internazionale e mai avremmo immaginato quello che succede in Palestina e Ucraina. E poi cambiano le condizioni di crescita. Le Regioni che si sviluppano andranno sempre più veloci e saranno sempre più distanti rispetto a quelle che hanno perso il treno dello sviluppo. Ciò che accade nella rivoluzione digitale ha una velocità che rischiamo di non percepire».

Quando si vedrà con la presidente della Regione?

«Le chiederò un incontro domani mattina (oggi ndr.). Non l’ho sentita prima perché mi pareva giusto essere prima eletto segretario. Subito dopo chiederò un tavolo con le altre forze politiche del Campo largo».

La Giunta Todde ha bisogno di una verifica?

«Questo è un compito della presidente, non dei partiti che dovranno considerare gli obiettivi di questa seconda fase di legislatura e soprattutto valutare se gli stessi obiettivi possono essere perseguiti con le stesse risorse. Il Partito democratico si mette al servizio di un lavoro comune».

Todde deve essere preoccupata per il suo arrivo alla guida del Pd?

«Assolutamente no. Detto questo, dobbiamo sostenere questa Giunta con lealtà e coraggio, ma senza compiacere. E sfidare il governo nazionale quando dimentica i diritti della Sardegna».

All’ultima assemblea Piero Comandini ha parlato della necessità di un cambio di passo, e di un Pd più influente nella governance della Sanità. A fine ottobre scadono i commissari delle Asl.

«I commissari devono terminare il loro mandato entro i sei mesi previsti e la Giunta ha fatto bene ad aprire il bando per i nuovi direttori. In quell’occasione il Pd non può sottrarsi dal confronto con la Giunta e con la governatrice, per fare proposte sia sotto il profilo del gruppo dirigente che del contenuto del lavoro da svolgere».

In Assemblea ha detto che sanità e giustizia sociale sono tra gli obiettivi importanti del suo mandato da segretario.

«Assieme alla sanità territoriale, alla scuola pubblica, alla lotta alla dispersione scolastica, alle politiche abitative. Senza servizi forti non c’è attrattività, né uguaglianza».

Quali sono le altre priorità del suo mandato?

«I giovani e i loro talenti. Non possiamo accettare che ogni anno migliaia di ragazzi e ragazze siano costretti a partire, dobbiamo costruire le condizioni perché restino e perché, se sono andati via, tornino. Questo vuol dire investire sull’università, sulla ricerca e sul lavoro qualificato, sui servizi per le famiglie».

Pensa a qualcosa in particolare?

«Perché non possiamo diventare la prima Regione che paga gratuitamente il nido a tutte le famiglie? E da lì che si crea la prima grande differenza di competenze, tra chi ha le possibilità e chi no».

L’altra priorità qual è?

«Penso alle connessioni. Credo che la Giunta regionale abbia fatto un buon lavoro sul fronte continuità territoriale. È un diritto europeo, dobbiamo pretendere trasporti paragonabili a quelli delle regioni continentali e possiamo risolvere un tema di competitività rispetto all’essere Isola».

C’è un ma?

«Questa cosa non si fa se anche lo Stato non contribuisce, non è sufficiente. E si apre il tema su come giocare la partita economica nei prossimi mesi. Il nostro assessore al Bilancio Giuseppe Meloni ha riaperto la vertenza entrate. Bisogna decidere come giocare la partita, se solo in termini di risorse oppure in termini di potere. L’hanno fatto altre Regioni come il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una possibilità importante di scavalcare uno Statuto vecchio di ottant’anni e cogliere innovazioni già acquisite in altre Regioni a Statuto speciale. Questa è la chiave per uscire dalla condizione di isolamento e da un contesto ottocentesco del sistema dei trasporti».

Qual è lo stato di salute del partito?

«La partecipazione è un’altra mia priorità, il Pd non può essere solo un comitato elettorale ma deve tornare ad essere radicato nei circoli, capace di ascoltare i territori e dialogare col mondo del lavoro. Un partito che non discuta delle sue correnti, ma del futuro dei sardi. Non è sbagliato parlare all’interno, ma la democrazia richiede la fatica della condivisione».

Arriva a un anno e mezzo dal prossimo congresso. Come giudica chi l’ha preceduta?

«Siamo a metà di un guado, la prima è stata condotta bene con piccolo miracolo scaturito dalla generosità del segretario e del presidente. Nonostante una scissione interna che vorrei recuperare, il Campo largo ha vinto le regionali. Adesso il mio compito, dopo la splendida sintesi unitaria di Comandini e Meloni, è guidare un partito forte, unito, orgoglioso della sua identità e capace di guardare lontano, che accompagni la Sardegna nel suo cammino di Autonomia e sviluppo, tenendo testa al governo nazionale nelle sue mancanze e tradimenti, e che dia speranza e futuro ai cittadini. La Sardegna non deve chiedere il permesso di esistere, deve pretendere il diritto di crescere e competere».

