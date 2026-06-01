«Sostegno al Consorzio di bonifica, la Regione faccia di più» 

Territori fragili, campagne a rischio allagamento e meteo sempre più estremo. Sono i temi affrontati dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Cera nel question time in aula sulla sua interrogazione dedicata al piano straordinario di pulizia dei canali del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.

«Di fronte a territori sempre più fragili e fenomeni meteorologici ormai fuori controllo - evidenzia Cera - dalla Giunta continuano ad arrivare elogi e riconoscimenti verbali ai consorzi, senza però alcuna risposta concreta né risorse immediate. Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese sta portando avanti con enormi sacrifici un lavoro su circa duemila chilometri di canali. Intervenendo dove la Regione continua invece a dimostrarsi lenta, assente e incapace di programmare. In ballo c’è la sicurezza dei territori, la tutela delle aziende agricole e la prevenzione di nuove emergenze in tutta la Sardegna». Le risposte arrivate dall’assessorato competente non lo soddisfanno. «Ancora una volta nessun impegno chiaro, nessuna tempistica certa, nessuna garanzia di finanziamento. Mi sarei aspettato un impegno a valere sulla prossima variazione al bilancio in approvazione verosimilmente a giugno».

RIPRODUZIONE RISERVATA