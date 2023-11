«Sostegno ai giovani all’estero»  

«I giovani sono un grande patrimonio su cui investire, l’importanza del loro ruolo è stato ribadito anche dalla Conferenza internazionale per l’emigrazione, in cui è stato deciso di coinvolgere le nuove generazioni in tutte le attività e nei progetti di valorizzazione dell’identità e della cultura sarda». Così l’assessora al Lavoro Ada Lai intervenuta in videoconferenza al convegno dei giovani sardi in Olanda. «Confido che questo evento - ha sottolineato l’assessora - diventi un modello per gli altri circoli, per promuovere lo scambio e il confronto tra i giovani sardi nel mondo».

Poi un auspicio: «La Regione continuerà a sostenervi, perché l’emigrazione giovanile rappresenta una grande risorsa. L’auspicio che questo legame con la Sardegna, costruito dai vostri padri e dai vostri nonni continui nel tempo, per valorizzare le proprie radici e coltivare i valori e i principi della nostra cultura. La nostra isola ha bisogno di voi», ha aggiunto durante l’iniziativa “Valori identitari, senso di appartenenza e di libertà. Il futuro dell’associazionismo sardo nel mondo” organizzata ad Amsterdam, presso l’Istituto italiano di cultura, dal Circolo sardo “Amici Mediterranei”, con il patrocinio della Regione Sardegna.

Fondi nella variazione

L’esponente della Giunta di Forza Italia ha anche sottolineato che «nel collegato alla finanziaria e nell’ultima variazione di bilancio approvata dall’esecutivo, abbiamo incrementato i fondi per l’emigrazione, perché il ruolo dei circoli e delle associazioni degli emigrati sardi sta diventando sempre più importante». Ultima variazione di bilancio che dovrebbe entrare in Aula a breve, dopo il via libera definitivo della commissione Bilancio.

Il parlamentino guidato da Stefano Schirru (Grande Centro) è convocato per domani alle 10.30. Le altre commissioni hanno già espresso parere positivo sulla manovra da quasi un miliardo di euro. Ada Lai, in particolare, è stata ascoltata nella commissione Cultura guidata da Sara Canu.

