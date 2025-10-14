Sostegno ai disabili: due nuove carrozzine  

Un piccolo escavatore e due sedie a rotelle per persone con disabilità sono stati acquistati dal Comune di Tratalias grazie ai fondi del Gal del Sulcis Iglesiente. I finanziamenti, destinati al piccolo comune del Basso Sulcis, rientrano nel bando Smart Village, al quale Tratalias ha partecipato in collaborazione con il Comune di Giba. In totale, i due enti riceveranno 145 mila euro. «Settantamila euro sono destinati a Tratalias – spiega il sindaco Emanuele Pes – ci siamo aggiudicati questo bando per acquistare un mini escavatore che ci permetterà di potenziare i servizi comunali e velocizzare alcuni interventi che, a causa della carenza di mezzi, richiedevano tempi molto più lunghi. Quando si fa rete e si collabora tra enti, si riescono a ottenere risultati importanti, soprattutto per realtà piccole come la nostra. Ringrazio i dipendenti dell’Ufficio tecnico, che collaborano costantemente con l’amministrazione per portare a termine i progetti legati ai bandi. Questo è un risultato significativo, che ci consente non solo di ampliare il nostro parco mezzi, ma anche di offrire strumenti utili alle persone con difficoltà motorie». (f. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA