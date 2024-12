Sostegno agli adulti autistici, convegno e serata di beneficenza 

Due appuntamenti, un convegno e una serata a teatro, per aiutare il progetto della Fondazione A18 presente a Selargius da alcuni anni.

«Una bella e preziosa realtà presente nel nostro territorio», sottolinea la vicesindaca Gabriella Mameli, «che si adopera quotidianamente per garantire un’esistenza meno difficile agli adulti affetti da autismo e alle loro famiglie, andando in qualche modo a colmare le carenze di un sistema che si limita a farsi carico della patologia sino al diciottesimo anno d'età, senza pensare al dopo. Per questo come amministrazione pensiamo sia importante che ognuno di noi faccia la sua piccola parte, sostenendo il progetto ‘Noi in...sieme per A18’, finalizzato alla raccolta fondi per sostenere la struttura di Selargius».

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Lorenzo Perosi, con il patrocinio del Comune. Si parte l’11, con il convegno “La presa in carico dall'infanzia all'età adulta”, in programma nell’Aula consiliare, dalle 16 alle 18. Il 14 appuntamento al teatro Si ‘e Boi, a partire dalle 20,30, per lo spettacolo di arti varie diretto dai registi di fama internazionale di Claudio e Paolo Ladisa, il cui ricavato sarà destinato all’associazione.

