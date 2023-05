Sostegni per i disabili 

È di circa 72 mila euro la somma stanziata dal Comune per garantire la continuità del programma “Ritornare a Casa” finanziato dal Plus “Quartu-Parteolla” con l’obiettivo di favorire il rientro in famiglia di persone non autosufficienti, attualmente inserite in strutture residenziali sociali o sanitarie, che necessitano di un livello di assistenza molto elevato. Il nuovo stanziamento permetterà la prosecuzione di 19 piani personalizzati evitando le ospedalizzazioni e i ricoveri. Lo stanziamento è relativo al secondo quadrimestre del 2023. Il programma “Ritornare a casa” prevede una spesa massima di 20 mila euro per ogni piano di cui l’80 oer cento a carico della Regione e il 20 a carico dei Comuni di residenza dei pazienti. I contributi saranno assegnati tenendo conto della situazione economica dei beneficiari e delle loro famiglie attestata dalle certificazioni Isee. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA