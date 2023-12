Soste irregolari, raffica di multe 

Pioggia di multe sui trasgressori della sosta. Va avanti a pieno ritmo il nuovo servizio degli ausiliari dislocati nelle varie zone della città. Dallo scorso luglio, il personale di Abaco, la ditta che gestisce le strisce blu nel territorio, può multare non solo chi non espone il tagliando o non rispetta gli orari nei parcheggi a pagamento, ma anche le auto parcheggiate fuori dagli spazi. Il tutto senza aspettare l’arrivo degli agenti della Polizia locale.

I numeri

In poco più di quattro mesi sono state 520 le multe emesse a chi ha lasciato l’auto intralciando strade e marciapiedi, incroci e strisce pedonali. Un buon numero se si considera che all’inizio si è lasciato agli automobilisti il tempo di abituarsi, dando informazioni sul nuovo servizio senza passare subito alle sanzioni. «I controlli sono giusti perché nelle aree attorno alle strisce blu si crea il caos», evidenzia Bruno Murgia, mentre si reca al poliambulatorio Asl in via Turati. «Però mi sembra che in piazza Marcora, davanti al centro medico, la situazione sia cambiato poco: appena gli ausiliari girano l’angolo per andare a controllare anche le altre strade di loro competenza, la gente fa quel che vuole. Abbandonano l’auto ovunque, persino a intralciare il passaggio davanti al poliambulatorio a chi deve passare a piedi. Io credo che ci vorrebbe anche il carro attrezzi». Poco oltre dello stesso avviso è anche Maria Grazia Loddo: «Ci vorrebbero maggiori controlli da parte della Polizia locale soprattutto in questo periodo. Le persone sembrano impazzite per la corsa ai regali e non gli importa niente di parcheggiare dove capita».

Dimenticanze e ritardi

E poi ci sono quelli che si dimenticano di esporre il tagliando, e quelli che pensano di farla franca. Sono tutti incappati nelle multe: 4147 per l’esattezza gli automobilisti sanzionati per non avere esposto il ticket da gennaio a oggi e 1043 quelli che sono arrivati a riprendersi l’auto oltre il limite del tagliando.Coglierli sul fatto non è stato difficile grazie ai nuovi sistemi a disposizione degli ausiliari che adesso hanno con loro un palmare per poter verificare in tempo reale chi sono i trasgressori. Il dispositivo permette di effettuare controlli di vario tipo: pagamenti tramite app, oppure con abbonamento o con il ticket sul posto. La sanzione è di 38 euro, che si riduce a 27 se si salda entro i primi cinque giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA