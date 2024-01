Soste irregolari: le multe sono già 200 

Oltre duecento sanzioni in poco più di due settimane. È il bilancio dei verbali sulla sosta irregolare a Selargius dall’inizio dell’anno, con la Polizia locale che annuncia la ripresa dei controlli a tappeto strada per strada. «Grazie alle nuove assunzioni riusciamo finalmente a garantire una presenza più costante nel territorio», assicura il comandante della Municipale, Marco Cantori.

Le segnalazioni

In centro o nei quartieri di Su Planu e Is Corrias poco cambia: le auto parcheggiate in divieto sono ovunque. E le segnalazioni sono quotidiane: dalla sosta sui marciapiedi al parcheggio lungo le piste ciclabili - via Trieste in testa - ma anche sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrabili e in prossimità degli incroci.

E poi ci sono le strade con il disco orario - via San Martino, via Istria, via Roma e piazza Boiardo per esempio - dove i controlli e le sanzioni si sono fermati al periodo pre pandemia. «Purtroppo la carenza di personale ci ha costretto a frenare i controlli di routine», ammette il comandate della Polizia locale. «Con i recenti concorsi siamo riusciti ad assumere tre nuovi agenti, rinforzi che ci consentono di riprendere l’attività di monitoraggio e rimettere ordine nelle strade della città».

Il numero

Attività già ripresa dall’inizio dell’anno, con un gruppo di vigili dedicati al pattugliamento a piedi. «I verbali sinora sono oltre duecento», fa notare Cantori, «e molti riguardano anche il mancato rispetto del disco orario». In quelle strade dove sono concentrate le attività produttive presenti a Selargius, e dove di conseguenza è previsto il ricambio ogni ora nei parcheggi tracciati. «Questo significa che dopo un’ora l’auto va spostata, e non modificato il disco orario», sottolinea ancora il comandante.Ed è proprio nelle zone con il disco orario che i commercianti chiedono più presenza. In particolare in via San Martino, dove l’emergenza parcheggi si fa più sentire.

Le richieste

«Ben vengano i controlli, è da anni che qui raramente si vedono i vigili», il commento di Nicola Secci, titolare di una bottega della via. «In via San Martino i parcheggi vengono spesso utilizzati dai residenti delle vie limitrofe, e per i nostri clienti non restano stalli, soprattutto per quelli di passaggio che spesso sono costretti a soste in divieto», racconta. «Una situazione che va risolta una volta per tutte, così come aspetto risposte sul parcheggio per il carico e scarico che chiedo da tempo davanti alla mia attività». Pensiero comune fra i commercianti della zona: «servono più controlli affinché venga rispettato il disco orario e qualsiasi divieto presente», dice Simone Zuncheddu, collaboratore nello studio di tatuaggi. E come lui la pensa anche Clemente Carta, dello storico mobilificio di via San Martino: «il problema parcheggi nella via ci sta costringendo a chiudere», dice. «A volte capita di sostare per pochi minuti sul marciapiede per scaricare la merce perché il nostro parcheggio è occupato, anche per evitare di bloccare il traffico, e per questo siamo stati multati. Così ci viene tolta la possibilità di lavorare».

