Soste e traffico, in centro è il caos 

«La città di Oristano ha sviluppato negli ultimi decenni un modello di mobilità fondato pressoché esclusivamente sull’uso dell’autovettura, sia per gli spostamenti interni al comune sia, e soprattutto, per gli spostamenti provenienti da altri centri». È scritto nero su bianco nella relazione tecnica che accompagna il Pum attualmente in vigore: quello approvato nel dicembre del 2018 e che, secondo le previsioni dell’assessore al Traffico Ivano Cuccu, entro metà 2024 sarà mandato in pensione dal nuovo documento. Ma non serve il Piano urbano della mobilità a certificare che in città quello che va per la maggiore sia il modello “autocentrico”. È sufficiente cercare un parcheggio in centro tra le 10 e le 12 per scoprire (dopo qualche giro a vuoto) che l’agognata rotazione della sosta, garantita in teoria dai parcheggi a pagamento, è un obiettivo ancora lontano.

La mappa

Nell’arco di un decennio le strisce blu in città sono passate da 851 a 1328 su un totale di circa 13mila parcheggi pubblici nell’area urbana. Un terzo in più, eppure non è bastato a decongestionare il traffico in centro, che continua ad annaspare mentre i parcheggi in struttura restano desolatamente vuoti. La nuova vernice ha colorato soprattutto le vie che ricadono all’interno del tracciato delle vecchie mura: da via Tirso a via Mazzini, da via Duomo a piazza Cova, senza tralasciare via Tharros trovare uno stallo bianco è quasi un’impresa.

I conti

Per il Comune, che riceve un aggio del 21 per cento sugli introiti del Consorzio The Park, composto dalle ditte marchigiane Easy Help e Stop, i conti sono cresciuti proporzionalmente: dai 132mila euro del 2012 si è passati ad un incasso di 216mila euro nel 2022. Il dato curioso riguarda l’anno in corso, con un crollo verticale difficile da decifrare. Consultando il portale Siope (sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) al 30 novembre risultano versati nelle casse comunali 138mila euro, vale a dire circa 12mila euro al mese contro gli oltre 18mila di un anno fa. Pur considerando che nell’ultimo mese saranno conteggiati i versamenti dell’ultimo trimestre, appare improbabile che si raggiunga la cifra del 2022. I proventi, si legge nel capitolato «sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità».

Via Manzoni

E a proposito di nuovi parcheggi, per alleggerire il traffico in centro il Comune pensa ancora all’area di via Manzoni. «Il recupero di quello spazio è inserito nel Documento unico di programmazione 2024-2026 appena licenziato» osserva l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Un controsenso secondo il capogruppo di Oristano più, Efisio Sanna. «Un anno fa il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegnava la Giunta a vendere il terreno così com’è - ha ricordato durante il dibattito in Aula - oggi lo ritroviamo nel Piano delle opere pubbliche».

