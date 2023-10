Sosta vietata,  torna in azione il carro attrezzi 

La sosta selvaggia imperversa da una zona all’altra della città. Auto nelle strisce pedonali, sopra i marciapiedi e nei parcheggi per i disabili sono una costante.

Per questo si cerca di mettere un po’ d’ordine anche se l’impresa sembra ardua. E allora ecco tornare il servizio di carro attrezzi, anche in questo mese di ottobre. Il mezzo in ausilio come sempre alla Polizia locale, sarà in giro in determinati orari e in determinati giorni a portare via i veicoli di automobilisti che non rispettano le regole. Tripletta questa settimana con uscite oggi, domani e dopo. E poi ancora martedì 17 e mercoledì 18 e giovedì 19, Martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27 e martedì 31. I punti più critici restano sempre gli stessi: tutta l’area di piazza Azuni con auto sopra le strisce a tutte le ore, via Volta e viale Marconi: lì davanti alla clinica Sant’Elena si parcheggia tranquillamente anche sopra l’attraversamento pedonale rialzato.

