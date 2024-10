Uno scherzo o un errore. Mistero. Ieri in via Duomo sono comparsi, appiccicati alle aste dei cartelli stradali, dei fogli indicanti il divieto di sosta «dalle 22 del 29 novembre alle 20 del 30 novembre e poi sino alle 23.59 di giovedì 31 novembre 2024». Nel foglio non c’è un timbro del Comune, niente si sa del motivo o se trattasi di uno scherzo. L’unica cosa certa è che novembre ha 30 giorni e non 31. ( a. m. )

