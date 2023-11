Sosta vietata prima di aprire il cantiere  

Da domani a mercoledì 15, sempre dalle 7.30 alle 18, scatta il divieto di sosta in piazza Mariano per consentire le attività preliminari ai lavori di riqualificazione di piazza Mariano. «Si tratta di interventi preliminari all’avvio dei lavori che avverrà in un secondo momento, anche in considerazione degli altri cantieri aperti in città, ma anche della prossima Sartiglia che interessa anche parte dell’area dell’intervento», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

«Il progetto ammonta a 616mila euro finanziato dal Pnrr con mezzo milione, 24mila euro dalla Regione e 92mila derivanti dalle alienazioni di beni comunali – spiega il sindaco, Massimiliano Sanna – Si tratta di un progetto molto importante per la città. Piazza Mariano potrà recuperare l’importanza, anche storica e sociale, che merita nel contesto urbano, quale ideale punto di accesso al centro».

«Con questo intervento ridefiniamo gli spazi creando un’ampia zona pedonale, spostando la viabilità veicolare per renderla più razionale - aggiunge Prevete - La disposizione dei parcheggi cambierà e la fermata dell'autobus si sposterà di qualche metro. Il tratto di strada a sud del monumento verrà chiuso al traffico e diventerà pedonale. L'incrocio stradale ad ovest verrà riformulato e la viabilità verrà regolata dal riposizionamento dei semafori». ( m. g. )

