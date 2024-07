Sosta vietata nelle strade del centro 

Procedono i preparativi in vista dell’Europeade del folclore che porterà in città tremila figuranti, dal 24 al 28 luglio. Domani è in programma il montaggio della tribuna coperta in via Lamarmora. Perciò scatta lo stop alla sosta delle auto nel tratto compreso tra il civico 2 e l’intersezione con via IV Novembre, dalle 7 di domani alle 14 del 29 luglio. Un’ordinanza della polizia municipale dispone la riduzione su un’unica corsia della carreggiata stradale.

Il programma degli eventi prevede lo svolgimento di esibizioni itineranti dei gruppi partecipanti nelle piazze Italia, Vittorio Emanuele, Sebastiano Satta, Mameli, nell’anfiteatro del Centro polifunzionale di via Roma, esibizioni canore e danzanti nello stadio Frogheri e la sfilata dei gruppi da piazza Vittorio Emanuele allo stadio Frogheri, attraversando il corso Garibaldi e la via Lamarmora.

Il Comune dispone per il 25 e 26 luglio dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 e il 27 luglio dalle 8 alle 12.30 il divieto di transito nelle strade attorno alle piazze palcoscenico delle esibizioni.Prevista l’istituzione di un’area di sosta riservata ai mezzi di disabili, donne in gravidanza e genitori con bimbi di età inferiore ai due anni. Un’altra sarà dedicata al presidio medico avanzato, operativo dalle 7 del 24 luglio alle 14 del 29 luglio.

