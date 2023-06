Sosta vietata nel centro: «Piu controlli» 

Più controlli dei vigili urbani contro la sosta selvaggia. Lo chiedono alcuni abitanti delle traverse delle strade più trafficate, come via del Redentore, via Giulio Cesare, via Cesare Cabras e via Zuddas.

«C’è troppa gente maleducata che parcheggia in divieto di sosta e davanti agli ingressi delle case», sbotta Tonio Crobeddu, un abitante di via Mecenate. «Mi è capitato più di una volta di discutere animatamente con qualche incivile che sostava davanti a casa mia, la scusa che tirano fuori è che non trovano altri posti e devono fare una commissione veloce».

Gustavo Argiolas vive in via San Gerolamo, e punta il dito contro «quelli che vengono da Cagliari e lasciano l'auto sul marciapiede dei giardinetti di via del Redentore per andare a prendere il bus verso san Gottardo, rendendo ancora più stretta la strada». Secondo Pamela Masala, abitante di via Pio IX, c'è molto «menefreghismo riguardo il rispetto del codice stradale».

