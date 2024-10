Sosta vietata, multe a raffica in via Iglesias  

Proseguono i controlli della Polizia locale contro la sosta selvaggia. Ieri mattina gli agenti erano in via Iglesias, dove sono state multate alcune auto lasciate sopra il marciapiede, e tra piazza IV Novembre e via Vittorio Emanuele. In quest’ultima il marciapiede è alla mercé delle auto e i pedoni camminano in mezzo alla strada in via una già strettissima e estremamente trafficata. Purtroppo il centro storico, soprattutto nella zona di Funtan’e Ortus, deve fare i conti con la grave carenza di aree di sosta, in strade già đi per sé molto strette e difficili da percorrere.

I residenti che non hanno un garage sono costretti a parcheggiare molto lontano dalle case. Più volte è stato chiesto di adottare provvedimenti per aumentare il numero dei parcheggi, ma non ci sono spazi sufficienti per ricavare altre piazzole. Era stato anche chiesto di aumentare il numero dei parcheggi liberi nelle aree dove predominano le strisce blu.

