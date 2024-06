Sosta vietata, marciapiedi impraticabili  

Gli abitanti di via del Redentore tornano a lamentarsi per le auto parcheggiate in divieto di sosta accanto ai giardinetti vicino alla scuola paritaria Monumento ai Caduti. Nonostante ci siano vari cartelli di divieto di sosta parcheggiare lì è ormai diventata un’abitudine per molti automobilisti.

«Abbiamo fatto tanti appelli sia ai vigili urbani sia al senso civico delle persone, eppure si continua ad ostacolare il passaggio delle auto che transitano in quel lato di strada», denuncia Matteo Spiga, un abitante della zona, «adesso le scuole sono chiuse, ma gli incivili non esitano lo stesso a parcheggiare sullo stretto marciapiede che costeggia i giardinetti». Secondo Arianna Paoletti, un’altra residente della zona, «non c’è rispetto e sensibilità neanche per le persone con problemi motori e gli anziani i quali non riescono a percorrere lo stretto marciapiede perché devono fare lo slalom tra le auto parcheggiate rischiando di essere investite. Bisogna educare al senso civico dei cittadini».

