Sosta vietata in via Zuddas: «Basta caos» 

Formalmente, ci sarebbero i cartelli che indicano il divieto di fermata. Ma di fatto, il lato destro della strada, senza marciapiede, viene utilizzato quotidianamente per parcheggiarsi. Accade in via Zuddas, nel tratto tra piazza Padre Silvio Serri e la rotatoria di via Riu Mortu.

Che nei pressi del centro storico i parcheggi non abbondino è risaputo, ma la situazione in via Zuddas finisce spesso per creare disagi: ogni volta che passa un autobus si corre un pericolo. Spesso, le auto che incrociano il bus sono costrette a salire sul marciapiede del lato sinistro per non rischiare un frontale. «Non è ammissibile essere costretti a fare lo slalom perché a qualcuno non piace rispettare le regole», dicono in molti. Inoltre, le alternative non mancherebbero: «A due passi da qui ci sono i parcheggi di via dell’Aeronautica, si tratta di camminare qualche minuto in più, non sarebbe una tragedia», fa notare Angela Scarpa.

