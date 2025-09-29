VaiOnline
Elmas.
Sosta vietata in via Sa Narba per motivi di sicurezza 

Arriva il divieto di sosta permanente in via Sa Narba a Elmas. Il comandante della Polizia locale, Mauro Pili, ha firmato un’ordinanza restrittiva per i residenti della strada che taglia in due via Del Pino solitario e che collega via Boi con via Ferdinando Loi. Il divieto di parcheggiare gli autoveicoli riguarda, in particolare, il tratto della strada in corrispondenza del canale Is Forreddus, adiacente la via Aiana. Un divieto che prevede la rimozione forzata di tutti i veicoli, sia nei giorni feriali e sia nei giorni festivi, come indicato dalla segnaletica verticale installata.

L’ordinanza ha fatto seguito a una comunicazione inviata lo scorso 23 settembre dalla responsabile del settore Ambiente: i veicoli in sosta creano quotidianamente impedimento all’accesso dei mezzi operativi nell’area del canale in caso di necessità. Strada che rappresenta l’unico punto di accesso al canale: «È necessario rendere l’area sgombra per gli interventi di pulizia e sfalcio da parte degli operatori del verde o, in caso di urgenza, per il passaggio dei mezzi che devono operare per la disostruzione del canale qualora vi fossero impedimenti al normale deflusso delle acque», si legge nel documento. (sa. sa.)

