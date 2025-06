Sosta vietata, il marciapiede si sbriciola 

La sosta selvaggia è incontrollata e il marciapiede fa crac. Accade in via Capo Malfatano, dove parcheggiarsi sulla banchina è un’abitudine. Una situazione tollerata, in quanto nella maggior parte dei casi le auto in sosta sono degli stessi residenti. Il peso dei mezzi, tuttavia, è risultato eccessivo per il marciapiede malandato, che in alcuni punti è stato progressivamente ridotto a pezzi.

La presenza delle auto e il degrado del camminamento rendono perciò difficile il passaggio ai pedoni, soprattutto se anziani, e quasi impossibile a passeggini e persone con disabilità. Le condizioni della strada? Così da anni, secondo chi frequenta la zona. «Ma questo non è l’unico, ci sono tanti marciapiedi messi male a Monserrato», sospira Carla Porru. «Mia cognata è inciampata e caduta proprio qualche giorno fa». La riparazione dei marciapiedi sarà parte integrante dell’accordo di service appena sottoscritto dal Comune. Ma perché ci siano le condizioni, per quelle auto urge una nuova sistemazione. (d.l.)

