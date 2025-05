Sosta vietata, dissuasori in via Firenze 

Anche in via Firenze, nel centro di Selargius, arrivano i paletti anti sosta selvaggia. I dissuasori flessibili in gomma sono stati appena posizionati lungo un tratto di marciapiede, al posto degli archetti gialli in metallo installati nelle scorse settimane ma non a norma.

Una modifica, seguita anche dalla segnalazione di alcuni cittadini e del consigliere di minoranza Mario Tuveri, che permette di rispettare gli spazi richiesti per il passaggio dei pedoni nei marciapiedi - soprattutto per chi si sposta in carrozzina o deambulatore, e per i genitori con passeggini al seguito - e allo stesso tempo contrastare il parcheggio selvaggio che regna in diverse vie cittadine. Lo stesso intervento che la Polizia locale ha messo in campo in altre strade: da via San Salvatore, a via Ariosto a Su Planu, ma anche in via Trieste. E in via Is Corrias in prossimità dell’attraversamento rialzato spesso scansato dagli automobilisti che preferiscono deviare nella pista per le bici creando situazioni di rischio per i ciclisti.

