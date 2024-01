Sosta vietata, code e caos tra le proteste  

Auto in divieto e rischio incidenti all’ordine del giorno. Il fenomeno della sosta selvaggia esiste un po’ ovunque a Selargius, in centro, periferia e nei quartieri satellite. Un esempio su tutti via Piero della Francesca, a Su Planu.

«C’è un serio problema di sicurezza», ribadisce il capogruppo del Pd Omar Zaher che chiede l’intervento del Comune e della Polizia locale per contrastare il fenomeno. «Ormai si parcheggia accanto al centro commerciale, e la fila delle auto in sosta arriva a sino a poco prima della rotonda, occupando parte della carreggiata dedicata alla viabilità», spiega. «La situazione è davvero pericolosa, serve un maggiore controllo da parte dei vigili urbani e gli automobilisti indisciplinati vanno sanzionati, altrimenti si rischi il peggio». Disagio conosciuto dai vertici del Comune. «Il problema esiste ed è sentito, ma deriva dall’inciviltà della gente non dalla carenza di controlli, che comunque incrementeremo», la risposta dell’assessore alla Viabilità Gigi Gessa.

RIPRODUZIONE RISERVATA