Sosta vietata alle auto davanti alla chiesa 

Resteranno in vigore fino al 22 dicembre le modifiche alla viabilità nel tratto di via Marconi di fronte all’antica chiesetta di San Benedetto e nell’area attigua, per permettere i lavori di manutenzione del sito.

Dalle 9 alle 24 sarà vietata la sosta nel tratto compreso tra i civici 347 e 369 in ambo i lati, dove è stato montato il ponteggio. È vietato inoltre il passaggio dei pedoni sul marciapiede: potranno passare soltanto dalla parte opposta dove peraltro è presente il percorso pedonale.In prossimità del cantiere è inoltre stato istituito il limite di velocità a trenta chilometri orari.

Intanto vanno avanti a ritmo serrato i lavori nell’antica chiesetta con la speranza appunto che si possano concludere prima di Natale. L’intervento prevede il rifacimento del tetto che era quello che si trovava in condizioni più critiche e anche della parte interna. Saranno recuperati gli arredi e la pavimentazione che dove possibile sarà comunque ripristinata ma mantenuta originale.

Per la manutenzione della chiesetta chiusa da tempo si erano mobilitati anche i residenti che avevano promosso una raccolta fondi e una pesca miracolosa.

